tragedia sul monte braulio escursionista trovato morto

Un escursionista di 32 anni è stato trovato morto sul monte Braulio, in Alta Valtellina, nella notte tra sabato e domenica. L’uomo, residente a Monza, era un ingegnere appassionato di montagna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per lui. La salma è stata trasferita per gli accertamenti. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle circostanze del decesso.

VALDIDENTRO (Sondrio) Professione ingegnere, aveva soltanto 32 anni e un’enorme passione per le ascese in montagna Filippo Brivio, di Monza, ritrovato senza vita nella notte tra sabato e domenica in Alta Valtellina. Le sue ricerche hanno preso avvio proprio nel tardo pomeriggio di sabato, su sollecitazione dei genitori del giovane, insospettiti dal suo mancato rientro. In mattinata Filippo aveva lasciato la propria auto in uno dei parcheggi lungo la strada dello Stelvio, alla Terza Cantoniera, per poi da lì iniziare l’ascesa verso il Monte Braulio. Ed è proprio in una cresta vicino alla Cima che le squadre di ricerca ne hanno individuato il corpo in piena notte, dopo ore di lavoro sia da terra che con l’ausilio dei droni che a lungo hanno sorvolato la zona dove verosimilmente si immaginava potesse essere passato Filippo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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