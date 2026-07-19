escursionista di 32 anni trovato morto sul monte braulio

Notizia in breve

Un escursionista di 32 anni è stato trovato morto sul monte Braulio. Le ricerche sono iniziate ieri sera dopo che non si era più visto e segnalato il suo rientro. Le operazioni sono proseguite durante la notte e si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita. Non ci sono ulteriori dettagli su come si sia verificato il decesso. La zona è stata battuta dalle squadre di soccorso per tutta la notte.