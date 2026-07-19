Escursionista di 32 anni trovato morto sul monte Braulio
Un escursionista di 32 anni è stato trovato morto sul monte Braulio. Le ricerche sono iniziate ieri sera dopo che non si era più visto e segnalato il suo rientro. Le operazioni sono proseguite durante la notte e si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita. Non ci sono ulteriori dettagli su come si sia verificato il decesso. La zona è stata battuta dalle squadre di soccorso per tutta la notte.
Valdidentro (Sondrio) – Tragico epilogo. Si sono concluse nella notte con il ritrovamento del corpo senza vita, le ricerche della persona dispersa cominciate ieri sera in seguito alla segnalazione del mancato rientro di un escursionista. La vittima è un ragazzo di 32 anni, il cui mancato rientro era stato segnalato ieri sera, sabato 18 luglio, poco prima delle 23.30 Le squadre di ricerca in notturna hanno individuato il cadavere sotto una cresta, vicino alla cima del monte Braulio, nel territorio comunale di Valdidentro, in Valtellina. Impegnati 19 tecnici del Soccorso alpino e speleologico, che hanno collaborato con il Sagf di Bormio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e la Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
RITROVATO SENZA VITA L'ESCURSIONISTA DISPERSO SULLA SCHIARA | 13/07/2026
Notizie e thread social correlati
Tragedia sul Monte Braulio, escursionista di 32 anni trovato morto dopo una notte di ricercheUn escursionista di 32 anni è stato trovato morto sul Monte Braulio, in Valtellina, dopo una notte di ricerche.
Escursionista trovato senza vita sul Monte Lagna: aveva telefonato alla moglie dicendo di aver perso l'orientamentoUn escursionista è stato trovato senza vita sul Monte Lagna nella giornata di ieri.
Temi più discussi: Montagna, morto escursionista su Alpi Apuane. Un ferito a Punta Plent; Due emergenze in contemporanea, doppio intervento dell’elisoccorso; Escursionista tratto in salvo di notte in Val del Vanoi; Escursionista di 78 anni cade sul monte Sciguello: soccorsa in elicottero.
CADE PER 7 METRI DOPO IL MALORE, MUORE ESCURSIONISTA Si è spento nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vicenza l’escursionista 74enne precipitato ieri dal sentiero Piovega ad Enego Non ce l’ha fatta l’escursionista di 74 anni rimasto gr facebook
Escursionista di 32 anni trovato morto sul monte BraulioValtellina, il corpo senza vita trovato nella notte dal Soccorso alpino e recuperato dall'elisoccorso di Areu. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente ... ilgiorno.it
Cima del Desenigo da Poira (Valtellina) reddit
Le copertine delle 9 province siciliane di oggi, 14 luglio 2026 x.com
Escursionista 32enne disperso in Valtellina trovato morto nella notte: è precipitato dal Monte BraulioUn escursionista di 32 anni è stato trovato morto sul Monte Braulio, in Valtellina, dopo una notte di ricerche ... fanpage.it