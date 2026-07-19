Tragedia sul Monte Braulio escursionista di 32 anni trovato morto dopo una notte di ricerche
Un escursionista di 32 anni è stato trovato morto sul Monte Braulio, in Valtellina, dopo una notte di ricerche. Era scomparso durante un'escursione e non era rientrato a casa. Le squadre di soccorso lo hanno rinvenuto senza vita nel pomeriggio successivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino. Le cause della morte sono ancora da accertare.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un escursionista di 32 anni ha perso la vita sul Monte Braulio, in Valtellina, dove era stato dato per disperso dopo il mancato rientro da un’escursione. Il corpo è stato individuato nel corso della notte al termine di una vasta operazione di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato lungo un tratto della montagna, ma sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. L’allarme lanciato dai familiari. Le ricerche sono iniziate nella serata di ieri, sabato 18 luglio, quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’escursionista, hanno allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Notizie e thread social correlati
Base jumper trovato morto dopo una notte di ricerche: a lanciare l'allarme l'amico che lo attendeva a valleUn base jumper francese è stato trovato morto dopo una notte di ricerche nelle montagne di Taibon Agordino.
Escursionista trovato senza vita sul Monte Lagna, l'ultima telefonata alla moglie poco prima della tragedia: «Ho perso la traccia»Un escursionista è stato trovato senza vita sul Monte Lagna nella giornata di ieri, martedì 30 giugno, a Forni di Sopra.