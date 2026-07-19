tragedia sul monte braulio escursionista di 32 anni trovato morto dopo una notte di ricerche

Notizia in breve

Un escursionista di 32 anni è stato trovato morto sul Monte Braulio, in Valtellina, dopo una notte di ricerche. Era scomparso durante un'escursione e non era rientrato a casa. Le squadre di soccorso lo hanno rinvenuto senza vita nel pomeriggio successivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino. Le cause della morte sono ancora da accertare.