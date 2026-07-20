Durante un concerto a San Salvo Marina, l'artista è caduta dal palco e ha sbattuto violentemente la testa, portandola in ospedale. L'incidente ha causato l’interruzione dello spettacolo e ha suscitato preoccupazione tra il pubblico. Al momento, non sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'artista. L’incidente si è verificato mentre si esibiva davanti ai presenti, interrompendo immediatamente la performance.

Momenti di grande apprensione durante il concerto che Noemi ha tenuto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. L’artista è stata protagonista di un improvviso incidente mentre si stava esibendo davanti al pubblico, costringendo gli organizzatori a interrompere lo spettacolo. La cantante è stata poi soccorsa dal personale sanitario e accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti necessari. Al momento non sono ancora state diffuse comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute. Noemi è caduta durante un concerto: cosa è successo. L’incidente si è verificato nel corso dell’esibizione gratuita organizzata in piazzale Cristoforo Colombo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tragedia sfiorata per Noemi: cade dal palco e sbatte violentemente la testa, corsa in ospedale, come sta adesso?

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Tragedia sfiorata per Noemi: cade dal palco e sbatte violentemente la testa, corsa in ospedale

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