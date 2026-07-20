Durante un concerto il 19 luglio a San Salvo Marina, una cantante è caduta dal palco davanti al pubblico. Dopo l'incidente, è stata trasportata in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute. L’evento si è verificato mentre la cantante eseguiva le sue canzoni. Nessuna informazione è stata comunicata sulle cause della caduta o sui successivi aggiornamenti.

Incidente per Noemi durante il concerto del 19 luglio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante è caduta dal palco davanti agli occhi degli spettatori accorsi per ballare sulle note delle sue canzoni più amate.Una caduta dal palco ha rovinato la festa: Noemi è stata portata in ospedale per accertamenti e il comune ha deciso di rinviare l’evento a data da destinarsi. Come sta e cos’è successo. In aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Noemi cade dal palco: “Portata in ospedale”. Come sta la cantante

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Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa e portata in ospedale

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Noemi cade dal palco durante il concerto e finisce in ospedale - Il video x.com

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