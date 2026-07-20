Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina | ferita alla testa e ricoverata in ospedale

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è scivolata dal palco, finendo a terra. Ha riportato una ferita alla testa ed è stata portata in ospedale per alcuni accertamenti. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso, lasciando il pubblico in attesa di aggiornamenti sulle condizioni. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, tra cui fan e addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Noemi è caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina ferendosi alla testa. La cantante è stata trasportata in ospedale e lo show sospeso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa e portata in ospedale

Video Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa e portata in ospedale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Noemi ricoverata in ospedale, la cantante cade dal palco durante un concerto a San Salvo Marina

Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: trasportata in ospedale, spettacolo sospesoDurante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco al termine di un brano.

Temi più discussi: Noemi cade dal palco durante il concerto: trasportata in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco durante un concerto, in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa e ricoverata in ospedale; Paura al concerto di Noemi a San Salvo Marina: la cantante cade dal palco e viene portata in ospedale.

san salvo marina noemi cade dal palcoNoemi ricoverata in ospedale, la cantante cade dal palco durante un concerto a San Salvo MarinaL’artista romana sarebbe finita a terra mentre salutava il pubblico al termine di una esibizione in provincia di Chieti. Per rispetto nei suoi confronti l’amministrazione comunale rinvia lo spettaco ... quotidiano.net

san salvo marina noemi cade dal palcoNoemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa e ricoverata in ospedaleNoemi è caduta dal palco mentre si stava esibendo a San Salvo Marina per uno dei concerti del suo tour estivo. Alcuni video postati dagli spettatori mostrano come durante la coda di un brano, Briciol ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web