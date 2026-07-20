Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina | ferita alla testa e ricoverata in ospedale

Notizia in breve

Durante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è scivolata dal palco, finendo a terra. Ha riportato una ferita alla testa ed è stata portata in ospedale per alcuni accertamenti. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso, lasciando il pubblico in attesa di aggiornamenti sulle condizioni. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, tra cui fan e addetti ai lavori.