Tragedia nell’Adda raccolta fondi per il doppio funerale di zio e nipote in India | Spese ingenti aiutiamo la famiglia

Da ilgiorno.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia della provincia di Cremona ha avviato una raccolta fondi per coprire le spese del doppio funerale di un bambino di quattro anni e dello zio, deceduti sabato scorso nelle acque dell’Adda tra Rivolta e Truccazzano. La tragedia si è verificata durante un passaggio lungo le sponde del fiume. La famiglia ha richiesto aiuto per affrontare le spese elevate legate alle esequie.

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Rivolta d’Adda (Cremona) – Zio e nipotino morti durante lungo le sponde nell’Adda: dalla provincia di Cremona parte la mobilitazione per sostenere la mamma e il papà del piccolo Gursahib, il bambino di quattro anni annegato sabato scorso nelle acque del fiume tra Rivolta e Truccazzano (Milano) insieme allo zio 47enne. L’obiettivo della raccolta fondi è quello di dare una mano alla famiglia per riuscire a organizzare il doppio funerale nel paese d'origine, l’India. A far partire l’iniziativa è stato un gruppo di genitori di Rivolta d'Adda, i cui figli frequentano la scuola materna della Fondazione asilo infantile a cui era iscritto anche il piccolo, tragicamente scomparso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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