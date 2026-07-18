Un uomo di 47 anni è deceduto dopo essere stato trascinato dal fiume Adda mentre cercava di salvare il nipotino di quattro anni. Il bambino, rimasto in acqua, è stato portato in ospedale, dove è morto alcune ore più tardi. La tragedia si è verificata nel pomeriggio, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche dell’incidente. La dinamica dell’annegamento non è stata ancora chiarita.

Un uomo di 47 anni è morto annegato nel fiume Adda mentre tentava di salvare il nipotino di quattro anni, che poche ore dopo è morto a sua volta in ospedale. È accaduto questa mattina nel tratto di fiume al confine tra Truccazzano, nel Milanese, e Rivolta d'Adda, nel Cremonese, in località Golfo Rivolta. Il bambino era stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, dove è deceduto nel pomeriggio. La dinamica Secondo una prima ricostruzione, il padre del piccolo e lo zio erano in acqua quando il bambino si sarebbe tuffato, trovandosi subito in difficoltà. I due adulti hanno cercato di soccorrerlo e lo zio, il 47enne, è annegato. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tragedia nell'Adda, morto in ospedale anche il bimbo di 4 anni: lo zio era annegato per salvarlo

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UOMO MUORE nellADDA dopo essersi tuffato per salvare il NIPOTINO

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Cerca di salvare il nipotino nell’Adda e annega: morto lo zio. Il bimbo di 4 anni è graveUn uomo è annegato nel fiume Adda a Truccazzano, Milano, mentre cercava di salvare il nipotino di 4 anni.

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Un #uomo di origine indiana è morto nelle acque del fiume #Adda a Golfo Rivolta, in provincia di Cremona, mentre stava cercando di aiutare il nipotino. La vittima era in compagnia del fratello padre del bimbo di 4 anni quando si è verificata la tragedia, il pic x.com

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