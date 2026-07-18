Un uomo è deceduto nell’Adda mentre cercava di salvare il nipote di 4 anni, che si trova in gravi condizioni. I soccorsi sono stati complicati dalla difficile accessibilità dell’area, dove si è verificato l’incidente. La tragedia è avvenuta durante un tentativo di fuga dal caldo estivo lungo le sponde del fiume.

I soccorsi si sono rivelati estremamente complessi a causa della difficile accessibilità dell'area dove si è consumato il dramma Un momento di relax persfuggire al caldo estivosi è tramutato in unatragedialungo le sponde dell’Adda. Unuomodi origini indianeha tragicamente perso la vitamentrecercava di salvare il nipotinodi quattro anni, che si trovava in difficoltà nel fiume. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, nella localitàGolfo Rivolta, tra Truccazzano e Rivolta d’Adda, vicino al Parco della Preistoria. L’allarmeè stato lanciatopoco dopo mezzogiorno, quandoalcuni testimonihanno visto una persona non riuscire a riemergere dall’acqua. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia nell’Adda, uomo muore per salvare nipote di 4 anni: il piccolo è in gravi condizioni

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UOMO MUORE nellADDA dopo essersi tuffato per salvare il NIPOTINO

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