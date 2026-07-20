Tragedia in Spagna dopo la vittoria Mondiale | muore un ragazzo di 13 anni durante la festa

Notizia in breve

Durante una festa a Ciudad Rodrigo, celebrando la vittoria della Spagna nel Mondiale, un ragazzo di 13 anni è deceduto. La serata, inizialmente dedicata ai festeggiamenti, si è conclusa con il decesso del minore. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora nota. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, che non sono state rese pubbliche. La notizia è stata diffusa dalle forze di polizia locali.