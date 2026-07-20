Tragedia in Spagna dopo la vittoria Mondiale | muore un ragazzo di 13 anni durante la festa
Durante una festa a Ciudad Rodrigo, celebrando la vittoria della Spagna nel Mondiale, un ragazzo di 13 anni è deceduto. La serata, inizialmente dedicata ai festeggiamenti, si è conclusa con il decesso del minore. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora nota. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, che non sono state rese pubbliche. La notizia è stata diffusa dalle forze di polizia locali.
Spagna campione del mondo, la festa finisce in tragedia a Ciudad Rodrigo: morto un ragazzo di 13 anni. La ricostruzione. Quella che doveva essere una notte di festa per il secondo Mondiale conquistato dalla Spagna si è trasformata in tragedia. A Ciudad Rodrigo, nella provincia di Salamanca, un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante le celebrazioni organizzate dopo il successo della Nazionale spagnola nella finale contro l’ Argentina. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media spagnoli, il giovane si trovava insieme a centinaia di coetanei nei pressi di una fontana, tradizionale punto di ritrovo per i festeggiamenti cittadini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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La Spagna è campione del mondo, al termine di 120 minuti più di tragedia che di spettacolo. L’Argentina in 10 ci prova solo dopo il gol, ma questa volta la mistica non è bastata. Commentiamo la partita insieme live su YouTube, aperto per tutti a questo link: htt facebook
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