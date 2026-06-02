Un ragazzo di 13 anni è morto in un incidente in moto a Manfredonia. Un quindicenne rimasto ferito è stato soccorso sul posto. L’incidente è avvenuto questa sera, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause o le circostanze dell’incidente. La Polizia sta indagando per chiarire quanto accaduto.

Un ragazzo di 13 anni ha perso la vita questa sera in un incidente stradale avvenuto a Manfredonia, in provincia di Foggia. Contrariamente a quanto emerso in un primo momento, il sinistro non sarebbe stato causato da uno scontro con un'automobile, ma si tratterebbe di un incidente autonomo. La vittima viaggiava come passeggero su un motociclo condotto da un amico di 15 anni, rimasto ferito e successivamente trasportato in elicottero all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. L'ipotesi dell'incidente autonomo Secondo la ricostruzione al vaglio della polizia stradale, che sta eseguendo i rilievi sul posto, l'incidente potrebbe essere stato provocato dall'elevata velocità del mezzo e da una manovra errata del conducente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragedia in moto a Manfredonia, muore un ragazzo di 13 anni: ferito un quindicenne

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