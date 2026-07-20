Festeggiamenti per il trionfo della Spagna ai Mondiali | muore un ragazzo di 13 anni dopo il crollo di una fontana

Notizia in breve

Un ragazzo di 13 anni è morto dopo il crollo di una fontana durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio 2026 a Ciudad Rodrigo. La serata, inizialmente dedicata ai festeggiamenti, si è trasformata in tragedia a causa del crollo improvviso della struttura. La morte del ragazzo è avvenuta sul posto, e le autorità stanno indagando sull’incidente. La festa si è conclusa con un dramma, interrompendo i festeggiamenti programmati.