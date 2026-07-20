Festeggiamenti per il trionfo della Spagna ai Mondiali | muore un ragazzo di 13 anni dopo il crollo di una fontana
Un ragazzo di 13 anni è morto dopo il crollo di una fontana durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio 2026 a Ciudad Rodrigo. La serata, inizialmente dedicata ai festeggiamenti, si è trasformata in tragedia a causa del crollo improvviso della struttura. La morte del ragazzo è avvenuta sul posto, e le autorità stanno indagando sull’incidente. La festa si è conclusa con un dramma, interrompendo i festeggiamenti programmati.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La festa si trasforma in dramma a Ciudad Rodrigo. Quella che doveva essere una notte di festa per la vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio 2026 si è conclusa nel peggiore dei modi. A Ciudad Rodrigo, nella parte occidentale del Paese, un ragazzo di 13 anni ha perso la vita, mentre altre persone sono rimaste ferite durante i festeggiamenti andati in scena tra il 19 e il 20 luglio. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media spagnoli, il giovane sarebbe rimasto coinvolto nel crollo di una fontana sulla quale si erano arrampicati numerosi partecipanti alle celebrazioni. Il cedimento della fontana durante i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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