Un giovane di 24 anni è morto ieri pomeriggio nelle acque di Siracusa, dopo essere stato colpito dalle eliche di una barca. Il corpo è stato trovato nelle acque di contrada Isola, vicino al porto grande. Il sindaco ha espresso cordoglio, sottolineando le qualità di maturità e passione civile del ragazzo. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che si è verificato in un’area frequentata da imbarcazioni. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’incidente.

Il corpo di Matteo Di Franca, 24enne siracusano, è stato recuperato ieri pomeriggio nelle acque antistanti contrada Isola, porto grande di Siracusa. La dinamica del fatto è ancora da ricostruire, ma secondo una prima ricostruzione dei militari della Capitaneria di porto, che stanno stanno svolgendo le indagini, il giovane si trovava con altre persone a bordo di un natante, quando dopo una virata è caduto in mare ed è stato tranciato dalle eliche. Nonostante i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Il giovane era molto conosciuto in città in quanto attivo da anni nella Consulta comunale giovanile, di cui era presidente, e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tragedia a Siracusa, 24enne ucciso dalle eliche della barca. Il cordoglio del sindaco: “Maturità e passione civile rare”

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