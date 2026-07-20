Cadavere recuperato in mare a Siracusa è il 24enne Matteo Di Franca | Ucciso dalle eliche della barca dopo una caduta

Notizia in breve

Il corpo di un uomo di 24 anni è stato trovato in mare a Siracusa. Le prime indagini indicano che il giovane sia caduto da una barca e sia stato poi investito dalle eliche dell'imbarcazione. Il recupero è stato effettuato nelle acque della zona. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità della vittima.