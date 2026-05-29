In tribunale si è deciso di ribaltare l’assoluzione di uno scafista condannandolo a 21 anni di carcere, dopo che un sedicenne è stato ucciso durante un tentativo di traversata in barca. La sentenza si basa su nuove evidenze emerse nel procedimento, che hanno portato alla condanna definitiva. Durante il processo, è stato chiarito cosa sia accaduto nel momento in cui il minorenne ha chiesto di respirare, anche se i dettagli specifici di quella richiesta non sono stati resi pubblici.

? Punti chiave Come è stato possibile ribaltare l'assoluzione del primo grado?. Cosa è successo realmente nel momento della richiesta d'aria?. Perché gli altri due imputati sono stati dichiarati innocenti?. Come funzionava la gerarchia interna tra i passeggeri sul peschereccio?.? In Breve Vittima Yassa Atef Kozman Awad morta per politrauma nel luglio 2022. Imbarcazione con 114 persone arrivata a Portopolo tra il 27 e 28 luglio 2022. Sostituto procuratore Salvatore Grillo aveva chiesto 21 anni per lo scafista. Gerarchia tra egiziani e turchi gestiva scorte e passeggeri sul peschereccio. La Corte di Assise di Appello di Siracusa ha condannato Mohamed Abdelrazek a 21 anni di reclusione per l’omicidio di Yassa Atef Kozman Awad, il sedicenne morto nel luglio del 2022 dopo essere stato picchiato su un peschereccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siracusa: 21 anni per lo scafista, ucciso il sedicenne in barca

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