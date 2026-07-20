Il corpo di un uomo di 24 anni è stato trovato ieri pomeriggio nelle acque di contrada Isola, vicino al porto grande di Siracusa. La vittima è deceduta dopo essere stata investita dalle eliche di una barca. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il corpo, ora sotto sequestro. Il sindaco ha espresso cordoglio per la morte improvvisa, definendola una perdita per la comunità.

Il corpo di Matteo Di Franca, 24enne siracusano, è stato recuperato ieri pomeriggio nelle acque antistanti contrada Isola, porto grande di Siracusa. La dinamica del fatto è ancora da ricostruire, ma secondo una prima ricostruzione dei militari della Capitaneria di porto, che stanno stanno svolgendo le indagini, il giovane si trovava con altre persone a bordo di un natante, quando dopo una virata è caduto in mare ed è stato tranciato dalle eliche. Nonostante i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Il giovane era molto conosciuto in città in quanto attivo da anni nella Consulta comunale giovanile, di cui era presidente, e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tragedia a Siracusa, muore in mare a 24 ucciso dalle eliche della barca. Il cordoglio del sindaco: “Maturità e passione civile rare”

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