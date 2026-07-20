Tragedia a Bologna | Uomo Muore Durante l’Arresto nel Quartiere Pilastro – Il Video Choc

Da temporeale.info 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è morto durante un arresto nel quartiere Pilastro di Bologna. La scena si è svolta in una strada di periferia, con il traffico e il caldo estivo. Le sirene delle forze dell’ordine sono arrivate sul posto, attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti. Un video mostra il momento del fermo, che si è concluso tragicamente. Le autorità stanno indagando sulle cause della morte.

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Una strada di periferia, il caldo che vibra sull’asfalto, le finestre aperte. Poi le sirene, i telefoni in mano, un fermo che diventa scena collettiva. Il video gira veloce: chi c’era, chi ha visto, chi si chiede se quella sequenza potesse finire in un altro modo. Nel quartiere Pilastro, a Bologna, un intervento di polizia si è trasformato in tragedia. Le immagini, ormai diffuse online, mostrano una colluttazione che scivola nell’immobilizzazione a terra. Braccia strette dietro la schiena. Due agenti sopra il torace e la schiena dell’uomo per bloccarlo. Un terzo, a petto nudo, sigaretta tra le labbra, tiene le caviglie. È un dettaglio quasi surreale, di quelli che restano impressi: la normalità casuale prevista in una sera d’estate, appoggiata sopra un momento estremo. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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