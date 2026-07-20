Tragedia a Bologna | Uomo Muore Durante l’Arresto nel Quartiere Pilastro – Il Video Choc

Notizia in breve

Un uomo è morto durante un arresto nel quartiere Pilastro di Bologna. La scena si è svolta in una strada di periferia, con il traffico e il caldo estivo. Le sirene delle forze dell’ordine sono arrivate sul posto, attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti. Un video mostra il momento del fermo, che si è concluso tragicamente. Le autorità stanno indagando sulle cause della morte.