Bologna uomo muore durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro | si indaga sulle cause del decesso

Un uomo di 42 anni è deceduto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell’ordine erano state chiamate perché l’uomo si trovava in evidente stato di agitazione. La polizia ha proceduto con l’intervento, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sulle cause del decesso. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte.

Un uomo di 42 anni è morto oggi nel rione Pilastro, a Bologna, durante un intervento di polizia. Era stato segnalato agli agenti in forte stato di agitazione. Non sono ancora chiare dinamica e cause del decesso, sono in corso accertamenti sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento della polizia

Notizie e thread social correlati

Uomo morto durante un intervento della polizia al Pilastro di BolognaUn uomo è morto durante un intervento della polizia in via Italo Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna.

Bologna, uomo di 43 anni muore durante un intervento della polizia: «Spruzzato spray al peperoncino»Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna.

Temi più discussi: Turista bolognese muore annegato a causa di un malore; Militare si lega a una corda per entrare in casa, precipita e muore. Aveva 45 anni; Tenta di rientrare in casa dal balcone, cade nel vuoto e muore: dramma a Bologna per un 45enne salentino; Paolo Belli coinvolto in un incidente, morto il pedone investito in bici. Il cantante lo soccorre e finisce in ospedale sotto choc: Andava piano.

NEWS - A Bologna un uomo ammanettato muore durante l'intervento della polizia ift.tt/iG6sjgk x.com

Bologna, uomo muore durante un intervento della polizia: malore dopo spray urticante e fascette ai polsiUn uomo di 43 anni è morto nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio, dopo essere stato ammanettatto e messo in sicurezza dalla polizia. Sono ... msn.com

Bologna, un uomo ammanettato muore durante un intervento di polizia al rione PilastroE’ successo nel rione Pilastro. Erano state chiamate ambulanza e volante perché il 43enne era in stato di agitazione ... bologna.repubblica.it