A Bologna, un video di oltre cinque minuti mostra un uomo steso a terra, ammanettato e immobilizzato dalla polizia. Nel filmato si vede l’uomo che muore mentre è bloccato a terra, senza muoversi. La scena ha suscitato rabbia nel quartiere, dove molti sono usciti in strada. La polizia aveva arrestato l’uomo poco prima, ma nel video si percepisce una lunga attesa prima del decesso.

DAL NOSTRO INVIATO BOLOGNA - Colpisce la lentezza dei movimenti, in quel video di cinque minuti e venti secondi che inquadra un uomo, steso a terra, prono, la cui vita scivola via istante dopo istante. Sono lenti i gesti dei due agenti che cercano di immobilizzarlo dopo che ai centralini d’emergenza era arrivata la segnalazione di una persona che stava dando in escandescenze. Sono lenti, anzi lentissimi, i movimenti del personale dell’ambulanza che assiste alla scena. Sono quasi al rallentatore i passi di alcuni testimoni che camminano avanti e indietro lungo il cortile del civico 9 di via Italo Svevo, cuore del Pilastro, quartiere popolare di Bologna. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, l'arresto e il video choc: muore bloccato a terra e ammanettato dalla polizia. La rabbia del quartiere

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