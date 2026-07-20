Il traffico a Roma, alle 20:30 del 20 luglio 2026, mostra una riduzione sul raccordo anulare. Tuttavia, ci sono code nella carreggiata interna tra le uscite Aurelia e Casalotti. Nessuna altra informazione su incidenti o interruzioni.

Luceverde Roma Buonasera traffico in diminuzione sul raccordo anulare è da segnalare comunque Code in carreggiata interna tra le uscite Aurelia e Montespaccato a causa di un incidente sono segnalate code per incidente anche sulla via Pontina direzione Terracina tra il raccordo anulare e Tor de' Cenci in città non si rilevano particolari difficoltà mi ricordo che questa sera al Circo Massimo ci sarà l'atteso concerto di Edoardo Bennato divieto di transito Dunque in via dei Cerchi nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena via dell'Ara massima di Ercole in via dell'Ara massima di Ercole sull'intero tratto è in via del Circo Massimo tra via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-07-2026 ore 20:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 20:30Alle 20:30 del 7 luglio 2026, si registrano lunghe code in uscita da Roma sulla via Salaria, nei pressi della motorizzazione civile.

Traffico Roma del 20-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 di questa mattina, il traffico sul Raccordo anulare di Roma si presenta intenso e rallentato in entrambe le direzioni.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Tratto di viale Eritrea chiuso al traffico dal 20 luglio; Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026; Previsioni traffico weekend 17, 18, 19, 20 luglio: i bollini del fine settimana; Traffico Weekend 17, 18 e 19 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza.

Consigli per gite fuori porta in Lombardia senza lo stress del traffico? reddit

Viale Eritrea, programmato per la prossima settimana un intervento di ricostruzione di un allaccio fognario nel tratto compreso tra via Lucrino e via Lago di Lesina. Previste chiusure al traffico da lunedì 20 luglio fino a giovedì 13 agosto. Info ow.ly/MZWe5 x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per ... romadailynews.it

Traffico Roma del 20-07-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera traffico in diminuzione sul raccordo anulare è da segnalare comunque Code in carreggiata interna tra le uscite Aurelia e ... romadailynews.it