Alle 18:30 di giovedì, si registra traffico intenso sul raccordo anulare di Roma, con code lungo il tratto. Sul tratto autostradale A1 tra Caianello e San Vittore, si è verificato un incidente che coinvolge un veicolo sulla carreggiata verso Roma. La presenza di veicoli fermi e rallentamenti si estende lungo il raccordo, creando congestione nel territorio cittadino. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o cause dell’incidente.

Luceverde Roma incidente Concorde sulla A1 Roma Napoli tra Caianello e San Vittore verso Roma a Roma trafficato il raccordo anulare con code lungo la carreggiata interna tra Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana trafficata anche la tangenziale est e ci sono code da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni è in direzione Stadio Olimpico tra Tiburtina e Nomentana per il trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana lavori nella stazione di Lepanto che le sta chiusa fino al 30 di agosto i treni di transitano senza fermare gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro Ma apri dettagli di queste ed altre notizie che consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-07-2026 ore 18:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 18-07-2026 ore 20:30Il traffico a Roma alle 20:30 del 18 luglio 2026 mostra via Ludovico Pasini chiusa tra via Matteo Tondi e via dell'Acqua Marcia a causa di lavori in...

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 18:30Il 7 luglio 2026 alle 18:30 si registrano code in uscita da Roma sulla via Salaria, tra la motorizzazione civile e l’uscita 18.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Tratto di viale Eritrea chiuso al traffico dal 20 luglio; Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026; Previsioni traffico weekend 17, 18, 19, 20 luglio: i bollini del fine settimana; Traffico Weekend 17, 18 e 19 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza.

Consigli per gite fuori porta in Lombardia senza lo stress del traffico? reddit

Viale Eritrea, programmato per la prossima settimana un intervento di ricostruzione di un allaccio fognario nel tratto compreso tra via Lucrino e via Lago di Lesina. Previste chiusure al traffico da lunedì 20 luglio fino a giovedì 13 agosto. Info ow.ly/MZWe5 x.com

Traffico Roma del 20-07-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito in via Sant'Alessandro ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare e contratti per ... romadailynews.it