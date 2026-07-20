Traffico Roma del 20-07-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18:30 di giovedì, si registra traffico intenso sul raccordo anulare di Roma, con code lungo il tratto. Sul tratto autostradale A1 tra Caianello e San Vittore, si è verificato un incidente che coinvolge un veicolo sulla carreggiata verso Roma. La presenza di veicoli fermi e rallentamenti si estende lungo il raccordo, creando congestione nel territorio cittadino. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o cause dell’incidente.

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Luceverde Roma incidente Concorde sulla A1 Roma Napoli tra Caianello e San Vittore verso Roma a Roma trafficato il raccordo anulare con code lungo la carreggiata interna tra Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana trafficata anche la tangenziale est e ci sono code da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni è in direzione Stadio Olimpico tra Tiburtina e Nomentana per il trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana lavori nella stazione di Lepanto che le sta chiusa fino al 30 di agosto i treni di transitano senza fermare gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro Ma apri dettagli di queste ed altre notizie che consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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