Traffico Roma del 18-07-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico a Roma alle 20:30 del 18 luglio 2026 mostra via Ludovico Pasini chiusa tra via Matteo Tondi e via dell'Acqua Marcia a causa di lavori in corso. La chiusura provoca rallentamenti e deviazioni nella zona. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e di considerare percorsi alternativi. La strada rimarrà chiusa fino a termine dei lavori. Non sono segnalate altre interruzioni o incidenti nelle vicinanze.

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Luceverde Roma Bentrovati resta chiusa per lavori via Ludovico Pasini tra via Matteo Tondi e via dell'Acqua Marcia prestare attenzione alla segnaletica all'ippodromo delle Capannelle si conclude proprio questa sera il Festival Rock in Roma 2026 con l'attesissimo show dei Bluvertigo rallentamenti previsti fino a tarda sera sulla via Appia è lungo via delle Capannelle ricordiamo che l'ippodromo è raggiungibile anche con la linea ferroviaria fl4 confermata a Capannelle scattata oggi di per lavori la chiusura la stazione metro Lepanto fino al 30 agosto gli utenti potranno utilizzare in alternativa alla stazione di Ottaviano proseguono i lavori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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