Nel II Municipio di Roma, da questa mattina è in corso un cantiere in viale Cerea, causando disagi al traffico. L'informazione sulla mobilità viene fornita da Roma Servizi per la Mobilità e Luce Verde. La strada è interessata da lavori che hanno portato a rallentamenti e possibili deviazioni, con aggiornamenti disponibili attraverso i canali ufficiali dell’infomobilità. Nessuna indicazione su tempi di riapertura o eventuali alternative di percorso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nel II Municipio da stamattina a cantiere a Cerea in viale Eritrea la strada è chiusa sino al 13 agosto in direzione di Corso Trieste nel tratto compreso tra via Lucrino e via Lago di Lesina beviate le linee 38 8088 235 e la notturna nmb1 è tornata transitabile intese via Salaria nelle carreggiate centrali all'altezza della motorizzazione civile il cantiere prosegue tu cavalcavia stasera al Circo Massimo concerto di Edoardo Bennato per la stagione estiva del teatro l'opera dal pomeriggio previste chiusure in via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro Roma che per 10 linee https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-07-2026 ore 14:30

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Nel traffico di Roma

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