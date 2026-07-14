Alle 20:30 del 14 luglio 2026, si sono formate code a Roma a causa di un incidente in via del Foro Italico, vicino a Trento Nord della tangenziale, tra Corso di Francia e altre strade. La segnalazione è stata diffusa da un servizio di monitoraggio del traffico. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o dettagli specifici sull’incidente. La circolazione nella zona risulta rallentata in entrambe le direzioni.

Luceverde Roma Buonasera Al momento segnaliamo code per incidente in via del Foro Italico Trento nord della tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni sempre nella zona nord si incontrano code sulla via Salaria in uscita dalla città all'altezza della motorizzazione civile dove per i lavori al cavalcavia il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali e lo stesso cavalcavia poi ci sono code in uscita da Roma sulla Roma Fiumicino per traffico tra lo svincolo per La Laurentina è il viadotto della Magliana attenzione perché questa notte per i muri di pulizia del viadotto la Roma Fiumicino a partire dalle 22 sarà... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-07-2026 ore 20:30

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