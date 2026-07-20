Il traffico a Roma alle 8:30 del 20 luglio 2026 è molto intenso sul Raccordo Anulare, in carreggiata interna, con code tra la Bufalotta e altre zone. La circolazione risulta rallentata o bloccata in alcune tratte, causando congestioni significative. La situazione interessa principalmente le aree di ingresso e uscita dell’anello stradale, con rallentamenti anche in altre arterie principali della città. Nessun incidente segnalato nelle prime ore della mattina.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati molto intenso il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna Ci sono code tra la Bufalotta la Tiburtina proseguendo in carreggiata interna incolonnamento tra le uscite Casilina Ardeatina a complicare la situazione un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita Anagnina sempre in carreggiata interna Ci sono code a partire dalla Laurentina fino all'uscita Parco dei Medici Attenzione anche in questo caso si tratta di un incidente per quanto riguarda la carreggiata esterna Ci sono code a tratti a partire dallo svincolo Cassia fino al Aurelia e nel settore opposto tra le uscite Prenestina Tiburtina ci... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-07-2026 ore 08:30

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