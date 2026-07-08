Alle 20:30 del 8 luglio 2026, si registrano veicoli in coda lungo via del Foro Italico e sulla Trento nord della tangenziale tra Tor di Quinto e la Salaria, in direzione nord. La circolazione risulta rallentata e alcune auto sono ferme. La situazione interessa le aree di Roma coinvolte dalla congestione serale, con traffico che si estende lungo le principali arterie di collegamento.

Luceverde Roma Buonasera auto in fila sono segnalate lungo via del Foro Italico Trento nord della tangenziale Tra Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni poi di seguito troviamo coda anche tra la Roma L'Aquila è San Lorenzo sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna tra Pontina e Laurentina per traffico intenso e poi ci sono code in uscita da Roma sulla via Salaria altezza della motorizzazione civile Questo a causa della chiusura al traffico di entrambe le carreggiate Per consentire i lavori al cavalcavia di conseguenza fino al 18 luglio il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia andiamo ora a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-07-2026 ore 20:30

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Nel traffico di Roma

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