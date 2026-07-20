Alle 17:30 del 20 luglio 2026, il traffico in Lazio registra rallentamenti, con alcune zone interessate da code e traffico intenso. La situazione si presenta generalmente tranquilla, anche se si segnalano alcuni rallentamenti rispetto alle ore precedenti. Nessuna criticità particolare è stata segnalata in questo momento, e le condizioni di circolazione risultano nella norma per il periodo. La viabilità resta monitorata, senza particolari disagi.

luce verde Lazio Buon pomeriggio non molto il traffico in queste ore sulle strade del Lazio da segnalare Comunque oltre ai consueti rallentamenti lungo il raccordo anulare di Roma per traffico i lavori sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia direzione Terracina e poi ci sono code anche tra Aprilia e Campo di Carne sulla Nettunense direzione mare in provincia di Frosinone sulla statale 156 dei Monti Lepini Ci sono code tra il bivio per Ceccano è il capoluogo la strada è chiusa in direzione di Frosinone e localmente ci sono le indicazioni per i percorsi alternativi passiamo ai lavori previsti per questa notte sulla A1 Roma Napoli... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 20-07-2026 ore 17:30

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