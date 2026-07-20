Traffico Lazio del 20-07-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 09:30 del 20 luglio 2026, il traffico sulla rete viaria del Lazio è risultato complessivamente scorrevole. Non sono state segnalate situazioni di rilievo o congestioni lungo le principali arterie della regione. La circolazione si è svolta senza interruzioni o rallentamenti significativi secondo le rilevazioni di Luceverde Lazio. La situazione si è mantenuta stabile fino a quell’orario.

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Luceverde Lazio Buongiorno dalla redazione Bentrovati traffico complessivamente scorrevole sulla rete via laziale nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sulle autostrade del territorio Per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo disagi in carreggiata interna ci sono i coronamenti per incidente tra le uscite Casilina Ardeatina sempre in carreggiata interna incolonnamenti per diversi chilometri a partire dalla Laurentina fino all'uscita Parco dei Medici anche in questo caso si tratta di un incidente in carreggiata esterna code tra le uscite Salaria Cassia bis sempre in esterno a Code a tratti a partire dallo svincolo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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