Traffico Lazio del 20-07-2026 ore 09 | 30

Notizia in breve

Alle 09:30 del 20 luglio 2026, il traffico sulla rete viaria del Lazio è risultato complessivamente scorrevole. Non sono state segnalate situazioni di rilievo o congestioni lungo le principali arterie della regione. La circolazione si è svolta senza interruzioni o rallentamenti significativi secondo le rilevazioni di Luceverde Lazio. La situazione si è mantenuta stabile fino a quell’orario.