CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.55 Termina qui questa Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 17.52 Arriva così il quarto successo di tappa per Tadej Pogacar in questa edizione del Tour de France, sempre più re della classifica generale. Ottimi segnali dai giovani Paul Seixas (nuova maglia bianca) e Isaac Del Toro, mentre Jonas Vingegaard si è dovuto nuovamente arrendere al rivale della UAE. Evenepoel nonostante qualche difficoltà non ha mollato, limitando i danni al traguardo. Domani, domenica 19 luglio, ancora una frazione durissima (Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar senza pietà, stacca tutti anche sul Col du Haag. Seixas incanta, Evenepoel incassa

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Tour de France 2026 STAGE 13 Live Commentary - Will Tadej Pogacar Attack Jonas Vingegaard Again

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LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar senza pietà, stacca tutti anche sul Col du Haag. Seixas incanta, Evenepoel inxìcassaTappa odierna del Tour de France 2026 si è conclusa con una performance dominante di Pogacar, che ha staccato tutti anche sul Col du Haag.

Tour de France 2026, Tadej Pogacar stacca tutti sul Col du Haag e firma il poker. Seixas impressionaNel Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha vinto la tappa con arrivo sul Col du Haag, ottenendo il suo quarto successo di tappa in questa edizione.

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