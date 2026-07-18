Tappa odierna del Tour de France 2026 si è conclusa con una performance dominante di Pogacar, che ha staccato tutti anche sul Col du Haag. Seixas ha impressionato lungo il percorso, mentre Evenepoel ha subito una crisi. La classifica generale, aggiornata dopo quattordici tappe, mostra ancora Pogacar in testa, seguito da altri corridori. La corsa continua con le prossime tappe in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.47 Questa la classifica generale dopo quattordici tappe disputate: 1 – POGA?AR Tadej UAD 51:18:28 – 2 – VINGEGAARD Jonas TVL 4:30?4:30 3 – EVENEPOEL Remco RBH 5:04?5:04 4?2 SEIXAS Paul DAT 5:19?5:19 5 – AYUSO Juan LTK 5:22?5:22 6?1 LIPOWITZ Florian RBH 5:44?5:44 7?1 DEL TORO Isaac UAD 5:50?5:50 8?1 SKJELMOSE Mattias LTK 7:35?7:35 9?5 PIDCOCK Tom Q36 7:59?7:59 10 – MARTINEZ Lenny TBV 8:25?8:25 17.44 Transitando per primo sul Col du Haag, il classe ’98 sloveno si è ripreso anche la maglia a pois, persa virtualmente durante la tappa. 17.41 Questa la... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar senza pietà, stacca tutti anche sul Col du Haag. Seixas incanta, Evenepoel inxìcassa

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Tour de France 2026 Stage 14 Preview - Can Tadej Pogacar Defeat Jonas VIngegaard on Le Markstein

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