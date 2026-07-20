Durante la corsa, i corridori si concentrano sul podio dopo il ritiro di Vingegaard. Le tappe sono state segnate da tattiche aggressive, velocità elevate e distacchi notevoli. Il decimo in classifica, un francese, ha quasi 20 minuti di svantaggio dal leader. Tra i favoriti, ci sono Evenepoel e Del Toro, pronti a sfruttare l’occasione per migliorare la posizione. La competizione continua con distacchi sempre più ampi e strategie aggressive.

Tattiche violente, medie altissime, distacchi mostruosi: basti dire che il decimo della generale, il francese Jordan Jegat, ha 19’26” dalla maglia gialla. E il ventesimo, il campione statunitense Quinn Simmons, è a 1 ora, 3 minuti e 16 secondi da Tadej Pogacar. Alla fine della seconda settimana il Tour de France si ritrova senza quello che doveva essere l’avversario di Pogacar, ossia il vincitore del Giro d’Italia Jonas Vingegaard. E allora chi ci sarà al fianco del marziano sloveno sul podio degli Champs-Élysées domenica? Proviamo a metterli in fila (il giudizio è nostro, ovviamente, e come tale opinabile). Secondo a 5’ da Pogacar. Dopo il successo di Plateau de Solaison, la sua miglior prestazione in salita, parte leggermente favorito nella cronometro che si correrà alla ripresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, la corsa è per il podio: da Evenepoel a Del Toro, chi approfitterà del ritiro di Vingegaard

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Ormai si corre per il secondo posto. Bene Evenepoel, male Del Toro | Tour de France 2026 Tappa 10

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