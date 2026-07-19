Durante la quindicesima tappa del Tour de France, uno scatto negli ultimi chilometri ha permesso a un ciclista di superare Pogacar e Del Toro, conquistando la vittoria. Vingegaard si è ritirato a causa di problemi fisici. La tappa di 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison si svolge prima dell'ultimo giorno di riposo. La corsa si è conclusa con un cambio di leader e diverse posizioni in classifica generale.

Il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo, nei 161.3km da Champagnole al Plateau de Solaison (11.3km al 9% medio). Jonas Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira, con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Remco Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro: il belga vince la 15a tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla., Nel giorno del 107° anniversario della creazione della maglia gialla, non la spunta Tadej Pogacar. Lo sloveno lavora per Del Toro (terzo) e viene beffato da Remco Evenepoel, che fa suo il Plateau de Solaison e consolida il secondo posto dopo il ritiro di Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tour de France, 15esima tappa: Evenepoel beffa Pogacar e Del Toro. Vingegaard costretto al ritiro

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Tour de Francia 2024/15ª Etapa: Loudenvielle – Plateau de Beille@rtveplay

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