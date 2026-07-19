Remco Evenepoel ha vinto la quindicesima tappa del Tour de France 2026, una frazione di 184 chilometri da Champagnole a un punto non specificato. La vittoria arriva nel giorno in cui il leader della classifica generale, Vingegaard, si è ritirato dalla corsa. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, e il campione olimpico ha preceduto gli altri concorrenti. La classifica generale non è stata modificata dalla vittoria di Evenepoel, che si trova attualmente in una posizione di rilievo.

Il campione olimpico Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) ha vinto la quindicesima tappa del 113° Tour de France, lungo i 184 chilometri che hanno portato i corridori da Champagnole ai 1.508 metri del Plateau de Solaison. L’islamico fiammingo ha coperto la distanza in 4h23’09” precedendo in volata il duo UAE Team Emirates XRG, formato dallo sloveno Tadej Pogacar e dal messicano Isaak Del Toro. L’esito della frazione odierna, in aggiunta all’inopinato abbandono di Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), consegna, a una settimana dalla fine della Grande Boucle, una classifica generale ben consolidata. Il campione del mondo, in maglia... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2026: vince Evenepoel nel giorno del ritiro di Vingegaard

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Tour de France: UN SUPER EVENEPOEL VINCE A PLATEAU DE SOLAISON, RITIRO VINGEGAARD

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