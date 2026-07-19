LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel batte Pogacar allo sprint! Seixas ed Ayuso al gancio Vingegaard si ritira
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Remco Evenepoel ha vinto lo sprint battendo Tadej Pogaçar. Seixas e Ayuso sono stati coinvolti in una caduta, mentre Jonas Vingegaard si è ritirato dalla corsa. La volata finale ha visto Evenepoel attendere le mosse dei rivali prima di accelerare, conquistando così la prima vittoria in una tappa di questa edizione. La classifica generale è aggiornata con i risultati di questa tappa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.48 Rivediamo insieme la volata: Patience pays off Remco Evenepoel waits for Tadej Poga?ar and Isaac Del Toro to make the first move, then strikes at exactly the right moment to claim his first road stage victory at the Tour de France on Stage 15 pic.twitter.comosLfUnMe9u — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 19, 2026 17.47 Giornata agrodolce per tutti gli amanti del ciclismo. Da una parte c’è stato lo spettacolo a Plateau de Solaison con la vittoria di Evenepoel contro il dominio UAE, dall’altra il ritiro di Jonas Vingegaard. Il danese è caduto a 20 km dall’arrivo battendo violentemente la spalla e salendo direttamente sulla macchina medica dovendo rinunciare a questo Tour de France. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 15 Preview: GC Battle Coming
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Tour de France, Evenepoel vince la 15ª tappa, Vingegaard cade e si ritira. Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/07/ciclismo-tour-de-france-2026-tappa-15-maglia-gialla-cronaca-testuale-diretta-live-streaming-video-risultati-0b91534f-21 facebook
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