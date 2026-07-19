LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel batte Pogacar allo sprint! Seixas ed Ayuso al gancio Vingegaard si ritira

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Remco Evenepoel ha vinto lo sprint battendo Tadej Pogaçar. Seixas e Ayuso sono stati coinvolti in una caduta, mentre Jonas Vingegaard si è ritirato dalla corsa. La volata finale ha visto Evenepoel attendere le mosse dei rivali prima di accelerare, conquistando così la prima vittoria in una tappa di questa edizione. La classifica generale è aggiornata con i risultati di questa tappa.