Un giudice ha autorizzato controlli antidoping notturni su Pogacar e Vingegaard durante il Tour de France 2026. La decisione riguarda le ispezioni eseguite nelle ore notturne, in risposta alle recenti discussioni sui controlli effettuati ai due ciclisti. La legge prevede il rispetto delle procedure e dei diritti dei partecipanti, garantendo che le ispezioni siano conformi alle normative in vigore. La questione ha riacceso il dibattito sulle modalità di controllo durante la corsa.

Nuovi elementi alimentano il dibattito sui controlli antidoping effettuati durante la note nei confronti di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard al Tour de France 2026. I due corridori, che occupavano le prime posizioni della classifica generale, erano stati svegliati rispettivamente intorno alle 5.00 e alle 2.00 prima della 15esima tappa. Secondo quanto emerso, l’operazione dell’International Testing Academy non sarebbe stata ordinaria, ma sarebbe stata preventivamente autorizzata da un giudice del Tribunale di Parigi. La normativa francese permette di sottoporre un atleta a un controllo antidoping tra le 23.00 e le 5.00 soltanto attraverso una specifica procedura. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, controlli notturni a Pogacar e Vingegaard autorizzati da un giudice: cosa prevede la legge

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Il CPA è intervenuto sulla questione dei controlli antidoping notturni effettuati durante il Tour de France 2026 #TDF2026 dlvr.it/TTd3WR x.com

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