Un giudice di Parigi ha autorizzato i controlli antidoping su Pogacar e Vingegaard, motivando la decisione con “seri e fondati sospetti”. La notizia è stata comunicata durante il secondo giorno di riposo del Tour del France 2026, che ha visto anche il ritiro di Vingegaard. La notte tra sabato e domenica ha visto coinvolti i due ciclisti, uno in maglia gialla e l’altro con un passato di vittorie nella corsa.

Il secondo giorno di riposo del Tour del France 2026 si divide tra la notizia del ritiro di Jonas Vingegaard e quello che è accaduto nella notte tra sabato e domenica al campione danese e alla maglia gialla Tadej Pogacar. Com’è ben noto, infatti, i due primi della classifica della Grande Boucle sono stati svegliati nel cuore della notte (rispettivamente alle ore 02.00 ed alle 05.00) per effettuare controlli antidoping immediati. Una notizia che ha fatto subito scalpore e che ha sorpreso parecchio. Le modalità di tali indagini, infatti, hanno davvero colpito i diretti interessati ed il resto del gruppo. Per quale motivo? Andiamo a spiegarlo nel dettaglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I controlli antidoping a Pogacar e Vingegaard sono stati autorizzati da un giudice di Parigi per “seri e fondati sospetti”

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Why were Pogaar and Vingegaard tested overnight at the Tour de France

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