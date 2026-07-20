Tadej Poga?ar sembra aver già messo in cassaforte il Tour de France 2026, ma la corsa non ha certo perso interesse. Se davanti lo sloveno ha mostrato ancora una volta una superiorità quasi imbarazzante, alle sue spalle la lotta per il podio sta offrendo uno spettacolo di altissimo livello. Siamo al secondo giorno di riposo, a breve l’ultima settimana dove non mancheranno le frazioni interessanti. Sono state addirittura quattro le frazioni portate a casa dal corridore della UAE Team Emirates-XRG e il margine sui rivali verso Parigi è addirittura di cinque minuti: salvo imprevisti, la pratica è già chiusa. C’è spazio per continuare a timbrare ancora il cartellino: diamo per scontato che il campione del mondo vorrà farsi vedere su L’Alpe d’Huez, una delle salite più iconiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha già chiuso la pratica. Ma che spettacolo per il podio

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