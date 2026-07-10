Tadej Pogacar ha conquistato il Passo del Tourmalet durante la sesta tappa del Tour de France 2026, arrivando poi in vetta a Gavarnie-Gèdre. La corsa è appena terminata e la gara si è conclusa con questa tappa. La gara si svolge ancora e non ci sono notizie di una chiusura anticipata. La tappa si è svolta con un passaggio importante sullo storico colle.

Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la sesta tappa del Tour de France 2026 con il passaggio sullo storico Col du Tourmalet ed arrivo in vetta a Gavarnie-Gèdre. Una giornata epica nei Pirenei che ha scritto la storia di questa Grande Boucle. Dominio assoluto per Tadej Poga?ar: a poco più di tre chilometri dalla vetta storica dei Pirenei, lo sloveno della UAE Team Emirates – XRG ha lanciato il suo attacco ed è stato irraggiungibile per tutti i rivali. Poga?ar va a prendersi anche la Maglia Gialla e, ad oggi, il Tour sembra essere già nelle sue mani. Deluso Jonas Vingegaard, secondo a 2’38”, poi il gruppo dei pretendenti al podio regolato da Isaac del Toro davanti a Remco Evenepoel e Paul Seixas. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France già chiuso Tadej Pogacar mostruoso sul Tourmalet

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Pogacar si è già preso il Tour de France 2026: spiana il Tourmalet, va in fuga da solo per oltre 40 km, stravince con 2'36 su Vingegaard e 2'58 su Del Toro, Evenepoel, Seixas, Lipowitz e Ayuso. Lo sloveno prende pure la maglia gialla. Ora chi gliela toglie più x.com

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