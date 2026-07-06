Tadej Pogacar ha ottenuto il massimo voto nella terza tappa del Tour de France 2026. Dopo aver festeggiato con un compagno, ha approfittato di una volata del corridore messicano per attaccare da solo. La sua condotta ha portato a un risultato positivo, che potrebbe influenzare la corsa per il podio. La tappa si è conclusa con Pogacar che ha messo in mostra una strategia aggressiva e una buona forma fisica. Gli altri corridori si preparano alle prossime tappe.

PAGELLE TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026 . Tadej Pogacar, voto 10: ieri ha esultato per del Toro, oggi ha sfruttato la trenata del messicano per mettersi in proprio. Ed ecco il one man show. Tutto facile, tutto come previsto: ultimi 300 metri ad una velocità che gli altri neanche riescono ad avvicinare. Si prende tappa e maglia, ma soprattutto dà un segnale importante ai rivali che sembrano essere già rassegnati. Jonas Vingegaard, voto 7: contro questo Pogacar c’è davvero poco da fare. Il danese si è piazzato a ruota del rivale, ma negli ultimi 300 metri non è riuscito a tenere lo scatto impressionante dello sloveno. Il Tour è ancora lungo, ma ad oggi il campione del mondo è inattaccabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar ha già chiuso i conti? Sarà battaglia per il podio

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Tour de France 2026 Top 5 Favourites: Tadej Pogacar vs Jonas Vingegaard Again

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