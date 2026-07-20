Durante la seconda settimana del Tour de France 2026, Tom Pidcock ha ricevuto una penalità di 20 secondi in classifica. La sanzione è stata applicata a seguito di una violazione delle regole di corsa, anche se i dettagli specifici dell'infrazione non sono stati resi pubblici. La penalità ha influenzato la posizione complessiva del ciclista nella classifica generale. Nessuna altra informazione riguardante l'incidente o eventuali conseguenze è stata comunicata.

Roma, 20 luglio 2026 - Tom Pidcock e la sua seconda settimana al Tour de France 2026 praticamente da parkour, quella in cui non si è fatto mancare niente: dalla 'fuga bidone' che vale quasi il podio al rientro tra i ranghi prima - ed è storia delle ultime ore - di una penalità di 20" inflittagli dalla giuria della Grande Boucle, che quando vuole sa essere molto severa. La penalità di Pidcock e le motivazioni. Riavvolgendo il nastro, nella tappa 13, la Dole-Belfort vinta da Mauro Schmid, il britannico era entrato nella 'fuga bidone' che gli avrebbe permesso la scalata dal decimo posto in classifica generale, a 11'49" dal leader Tadej Pogacar, fino alla quarta posizione, a una manciata di secondi da Remco Evenepoel, colui che quel giorno chiudeva il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, penalità per Pidcock: la causa dei 20" inflitti in classifica

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