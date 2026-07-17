La tredicesima tappa del Tour de France è stata animata da una fuga bidone, che ha guadagnato otto minuti di vantaggio sul grosso del gruppo e ha dato uno scossone importante in classifica generale. Il britannico Tom Pidcock è infatti riuscito a inserirsi tra i 57 attaccanti della prima ora e ha recuperato quasi otto minuti in graduatoria, rendendosi protagonista di un vertiginoso balzo di ben sei posizioni in graduatoria. L’alfiere della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team si è issato al quarto posto, con un ritardo di 4’15” dallo sloveno Tadej Pogacar, il quale si conferma saldamente in maglia gialla con un margine di 3’36” sul danese Jonas Vingegaard e 4’06” sul belga Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, dodicesima tappa: Pidcock recupera 8 minuti e stravolge la graduatoria

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