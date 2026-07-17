Nella tappa 13 del Tour de France 2026, uno dei ciclisti ha tagliato per primo il traguardo, mentre un altro è risalito in classifica. La corsa si è svolta tra le strade di Belfort, con un gruppo di corridori che ha tentato di allungare in fuga. Alla fine, il vincitore ha concluso la tappa con un vantaggio netto, mentre il ciclista in seconda posizione ha migliorato la sua posizione generale. La classifica generale ha subito variazioni significative.

Belfort (Francia), 17 luglio 2026 - La tappa 13 del Tour de France 2026 lascia spazio alla fuga, e più che spazio si potrebbe parlare di una voragine che a molti uomini della classifica generale comincia a far paura: c'entra la presenze nel maxi drappello che va in avanscoperta di Tom Pidcock, fino a stamattina decimo in graduatoria a 11'49" dalla maglia gialla Tadej Pogacar. In realtà, quest'ultimo, oggi stranamente spettatore della frazione al punto da mandare in avanscoperta i compagni di squadra Brandon McNulty e Tim Wellens, è tra i meno preoccupati da questa possibile 'fuga bidone' che chiama alla ribalta più che altro le formazioni degli altri uomini in lotta per la top 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026: Schmid vince la tappa 13. Pidcock risale. Ordine d'arrivo e classifica

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