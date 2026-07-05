Domani si corre la tappa Granollers-Les Angles del Tour de France 2026, con un percorso che si annuncia impegnativo. La gara si svolgerà tra le 14 e le 17, trasmessa in diretta tv. I primi due giorni di corsa sono stati caratterizzati da una cronometro a squadre e da una tappa lunga e difficile, che hanno già creato distacchi significativi tra i ciclisti.

I primi due giorni sono stati sicuramente impegnativi. La cronometro a squadre ha già segnato i primi distacco importanti e la tappa di ieri ha messo seriamente alla prova i corridori. Il Tour de France continua la sua corsa ed è pronto ad affrontare la seconda tappa, Granollers-Les Angles di 195,9 chilometri. La prima frazione sul suolo francese propone un tracciato impegnativo e un dislivello importante d 3850 metri. Sembrano diversi gli scenari plausibili per la vittoria di tappa: quello maggiormente accreditato suggerisce la partenza e l’arrivo di una fuga da lontano per gli attaccanti di giornata PERCORSO. La giornata inizia con la Côte de Sant Feliu de Codines (7,6 chilometri al 4,5%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Granollers-Les Angles: percorso, orari, tv

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