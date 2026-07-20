Durante il Tour de France 2026, Remco Evenepoel ha dichiarato che battere Tadej Pogacar sarà difficile, anche se attualmente si trova in seconda posizione dopo il ritiro di Jonas Vingegaard. Evenepoel ha sottolineato la sfida rappresentata dal leader della classifica generale, senza esprimere aspettative di facile vittoria. La competizione prosegue con la presenza di altri corridori che tentano di inserirsi tra i primi.

Roma, 20 luglio 2026 - L'appetito vien mangiando, o forse no: battere Tadej Pogacar - nonostante quest'ultimo di fatto la volata non l'abbia mai fatta - potrebbe ingolosire chi oggi come Remco Evenepoel si ritrova secondo in classifica generale dopo il ritiro clamoroso di Jonas Vingegaard. Se poi all'orizzonte alla ripresa del Tour de France 2026 dopo l'ultimo giorno di riposo, c'è una cronometro, il proprio terreno più amico, allora la fame potrebbe lievitare ulteriormente. Le dichiarazioni di Evenepoel. Alla vigilia della prova contro il tempo di 26,1 km in programma domani nella tappa 16, la Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains, ammonta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, Evenepoel è realista: "Difficile insidiare Pogacar"

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Tour de France 2026 - Remco Evenepoel : The real Tour starts tomorrow...

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