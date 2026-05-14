Napoli accoltella la moglie durante una lite | arrestato un 66enne

A Napoli, nel Rione Traiano, un uomo di 66 anni è stato arrestato dopo aver ferito la moglie con un paio di forbici durante una lite. La donna aveva denunciato minacce e violenze nei mesi precedenti. L’uomo è stato fermato dai carabinieri immediatamente dopo l’aggressione. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate.

A Napoli, nel Rione Traiano, un 66enne ha accoltellato la moglie con un paio di forbici durante una lite, dopo mesi in cui la donna è stata sottoposta a minacce e violenze. I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno arrestato l’uomo, che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando dal pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai militari per una donna appena arrivata in ospedale. La vittima, una 65enne, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita dal marito all’interno dell’abitazione. La discussione sarebbe nata per motivi banali e degenerata rapidamente.🔗 Leggi su Lapresse.it

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