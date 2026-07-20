Torneremo sulla luna a cercare ghiaccio fossile | sarà una guerra ibrida
Lunedì, un razzo è decollato verso la Luna per cercare ghiaccio fossile. La missione, condotta da un'agenzia spaziale internazionale, prevede l'uso di tecnologie avanzate per analizzare i depositi di ghiaccio presenti nel cratere permanente. Si tratta della prima volta che si torna sulla superficie lunare con questo obiettivo, in un'operazione che coinvolge più paesi e aziende private. La missione durerà circa due settimane.
I baby boomer di tutto il mondo vissero con emozione la missione Apollo 11. Il 20 luglio 1969 guardammo su un monitor catodico da 14 pollici i primi, nebbiosi passi dell’uomo sulla Luna. La fantascienza diventava realtà. La gente era orgogliosa e ammirata, piena di speranza in un futuro radioso. Non proprio tutti. Alcuni provarono sentimenti contrastanti, come il poeta Wystan Auden; qualche gufo addirittura una rabbia esplosiva. In campeggio nella Maremma, condivisi la profonda malinconia di Dino Buzzati quando vide lo scarpone di Amstrong posarsi sul suolo polveroso del Mare della Tranquillità. Nell’articolo Non deluderci, Luna, pubblicato sul Corriere della Sera in quei giorni, descrisse l’emozione di chi, guardando dal balcone, sperava ancora che la Luna mantenesse intatto il suo alone di mistero, mito, poesia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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