Il governo italiano ha adottato un atteggiamento che sembra violare un regolamento europeo riguardante la gestione delle operazioni di guerra ibrida. Questa scelta sembra essere motivata dalla volontà di evitare tensioni con la Russia, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. La decisione riguarda specifiche politiche di comunicazione e di intervento nel contesto delle tensioni tra Europa e Mosca. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sanzioni o misure adottate in risposta.

Per ciascuno di questi eventi Europa Radicale ha inviato richieste ufficiali alle Prefetture e Questure territorialmente competenti per chiedere un intervento, non ricevendo quasi mai alcuna risposta. In 25 casi gli eventi sono stati annullati, in larghissima parte per le polemiche suscitate dalla mobilitazione delle comunità ucraine e per le polemiche scatenatesi sulla stampa locale, che hanno dissuaso quanti – enti pubblici o privati – mettevano a disposizione le sale per le proiezioni. Le violazioni sono piccole nelle dimensioni e negli effetti, anche se non nel numero, ma la loro impunità illumina un problema decisamente più grosso e sistemico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Sulla guerra ibrida il governo viola un regolamento europeo per non irritare Mosca

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