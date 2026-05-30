Il 31 maggio 2026 si potrà osservare una Luna piena blu, nota anche come “mini Luna”, visibile in Italia. Questa fase lunare si presenta come un picco di luminosità più piccolo rispetto a una normale Luna piena, perché si verifica mentre la Luna si trova al suo apogeo, cioè alla massima distanza dalla Terra. L’evento si svolge in una sera di fine maggio, con orari specifici per l’osservazione e consigli per fotografarla.

Il 31 maggio 2026 nel cielo sarà visibile una luna piena blu, ma non sarà una normale luna piena, bensì una “mini luna” o “microluna“. Il nome luna piena blu non ha nulla a che fare con il colore. Difatti la luna non sarà blu, inoltre l’effetto di luna molto piccola sarà dato dalla distanza massima raggiunta dalla luna dal nostro pianeta: fenomeno dal nome di apogeo. La luna piena sarà visibile da tutta Italia, in particolare sarà visibile a est poco prima delle 20:40 nel cielo della Capitale. Luna piena blu Domenica 31 maggio 2026 sarà visibile la luna piena blu. Si tratta del nome, di tradizione anglosassone, del secondo plenilunio del mese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luna piena blu, il 31 maggio 2026 sarà visibile una mini Luna: dove vederla e a che ora in Italia

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La Luna Piena del 31 maggio 2026 è un evento astrologico ed esoterico str6

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La Luna Piena Blu del 31 maggio 2026 è una mini Luna: a che ora vederla e come osservarla dall’ItaliaIl 31 maggio 2026 si osserverà una Luna Piena Blu, definita anche mini Luna o microluna.

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