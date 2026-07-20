Si è decisa nei 3 minuti finali del secondo tempo supplementare con la doppietta di Nicola Timperio de La Pieve la finale della prima edizione della " Real Car Cup ", il torneo di calcio a 7 organizzato dal Medolla San Felice. Ad alzare la coppa è stata la Caffetteria Pegaso di Medolla, capace di superare in finale per 3-2 in rimonta Air Fresch. I futuri campioni erano stati sorpresi in avvio dalla punizione di Vanga (colonna del Medolla San Felice), impattando nella ripresa col destro a giro di Fugallo (Castelnuovo). L’1-1 è rimasto per tutti i 40’ dei tempi regolamentari, ma nei due overtime l’assist del sassolese Tomsa ha innescato il 2-1 di Papiernik (Fabbrico Rolo) per Air Fresch, ma ci ha pensato Timperio a ribaltare tutto, prima con un magnifico colpo di tacco e poi con il tap in del 3-2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torneo Real Car Cup a San Felice. E’ la Caffetteria Pegaso che alla fine festeggia

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