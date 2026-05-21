Juventus alla 25ª edizione del torneo Piccole Grandi Squadre | date regolamento e avversarie dei bianconeri alla Torino International Cup

La Juventus prenderà parte alla 25ª edizione del torneo Piccole Grandi Squadre, noto anche come Torino International Cup. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse squadre giovanili provenienti da vari paesi. Il torneo si svolge secondo un regolamento stabilito dagli organizzatori e prevede incontri tra squadre di età compatibile con le categorie giovanili. La partecipazione dei bianconeri si aggiunge a un calendario ricco di impegni ufficiali e amichevoli.

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