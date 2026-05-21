Juventus alla 25ª edizione del torneo Piccole Grandi Squadre | date regolamento e avversarie dei bianconeri alla Torino International Cup
La Juventus prenderà parte alla 25ª edizione del torneo Piccole Grandi Squadre, noto anche come Torino International Cup. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse squadre giovanili provenienti da vari paesi. Il torneo si svolge secondo un regolamento stabilito dagli organizzatori e prevede incontri tra squadre di età compatibile con le categorie giovanili. La partecipazione dei bianconeri si aggiunge a un calendario ricco di impegni ufficiali e amichevoli.
di Marco Baridon Juventus parteciperà alla 25ª edizione del torneo Piccole Grandi Squadre: tutto quello che c’è da sapere sulla Torino International Cup. Il calcio giovanile internazionale atterra in Piemonte. È stata ufficialmente presentata la 25ª del torneo Piccole Grandi Squadre TIC (Torino International Cup), una delle competizioni calcistiche più di prestigio a livello giovanile, arrivata quest’anno a ben venticinque candeline. La manifestazione andrà in scena dal 10 al 14 giugno 2026, palcoscenico che vedrà protagonisti i migliori talenti del mondo. Sabato sera – 13 giugno – ci sarà la sfilata dei club allo Stadio Olimpico Grande Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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