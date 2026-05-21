Juventus alla 25ª edizione del torneo Piccole Grandi Squadre | date regolamento e avversarie dei bianconeri alla Torino International Cup

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus prenderà parte alla 25ª edizione del torneo Piccole Grandi Squadre, noto anche come Torino International Cup. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse squadre giovanili provenienti da vari paesi. Il torneo si svolge secondo un regolamento stabilito dagli organizzatori e prevede incontri tra squadre di età compatibile con le categorie giovanili. La partecipazione dei bianconeri si aggiunge a un calendario ricco di impegni ufficiali e amichevoli.

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di Marco Baridon Juventus parteciperà alla 25ª edizione del torneo Piccole Grandi Squadre: tutto quello che c’è da sapere sulla Torino International Cup. Il calcio giovanile internazionale atterra in Piemonte. È stata ufficialmente presentata la 25ª del torneo Piccole Grandi Squadre TIC (Torino International Cup), una delle competizioni calcistiche più di prestigio a livello giovanile, arrivata quest’anno a ben venticinque candeline. La manifestazione andrà in scena dal 10 al 14 giugno 2026, palcoscenico che vedrà protagonisti i migliori talenti del mondo. Sabato sera – 13 giugno – ci sarà la sfilata dei club allo Stadio Olimpico Grande Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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